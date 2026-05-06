Black Forest Panthers: Leistungsträger wechselt zur Konkurrenz

Die Black Forest Panthers müssen einen schwerwiegenden Abgang verkraften. Denis Zenelaj wird in der kommenden Saison für das Team Ehingen/Urspring auflaufen.
Es ist eine Meldung, die wehtut. Kurz nach dem bitteren Saisonaus im Playoff-Halbfinale gegen die College Wizards hatten sowohl Panthers-Geschäftsführer Diego Santos als auch Headcoach Pascal Heinrichs betont, dass man den aktuellen Kader möglichst zusammenhalten und in der kommenden Saison die Mission ProB-Aufstieg erneut in Angriff nehmen wolle. Mit der Vertragsverlängerung von Ediz Burgunder gelang der erste Schritt in diese Richtung. Nun bricht jedoch mit Denis Zenelaj eine der tragenden Schwenninger Säulen weg.