Black Forest Panthers: Knapper Heimsieg im Gipfeltreffen

Die Black Forest Panthers konnten das intensive Regionalliga-Spitzenspiel gegen Verfolger Reutlingen nach einer packenden Schlussphase knapp mit 78:76 gewinnen.
Die Panthers hatten zu Beginn der Partie am Valentinstag wenig Liebe für ihren Gegner übrig. Die Gastgeber starteten vor den Augen von 780 teilweise kostümierten Zuschauern in der enorm lauten Deutenberghalle mit einem 8:0-Lauf, bevor sich die Ravens erstmals auf die Anzeigetafel brachten. Diese Dominanz setzte sich zunächst bis zum zwischenzeitlichen 14:4 fort, bevor die Gäste aus Reutlingen mit zwei erfolgreichen Dreiern in Folge plötzlich zurück in die Partie kamen.