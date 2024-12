Black Forest Panthers: Keeving Etienne und Co. lassen es gegen TuS Makkabi Frankfurt krachen

1 Keeving Etienne (auf dem Bild) und insbesondere Christian Okolie zeigten gegen Frankfurt einige krachende Dunkings. Foto: Roger Müller

In der zweiten Halbzeit drehen die Panthers auf. Am Ende steht ein 80:69-Heimerfolg, mit dem sich die Panthers weiter in der Spitzengruppe der Regionalliga Südwest festsetzen.









Die Panthers starteten gut in die Partie, insbesondere Mateus Rodrigues, der mit zwei erfolgreichen Drei-Punkt-Würfen und einem Pass unter den Korb zu Keeving Etienne begann. Etienne dunkte den Ball in den Korb. Die Panthers führten früh mit 13:8 und 21:10 – was auch an einigen einfachen Ballverlusten der Gäste lag. Makkabi-Trainer Pedja Glisic war sauer und nahm eine Auszeit.