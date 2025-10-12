Black Forest Panthers – Karlsruhe: Deutenberg-Beben, Karlsruhe-Trauma beendet – neuer Tabellenführer

Die Panthers gewinnen das Regionalliga-Top-Duell daheim vor 602 Zuschauern gegen Karlsruhe mit 71:66. Warum dieser Sieg für die Schwarzwälder richtungsweisend ist.
Die Schwenninger Deutenberghalle am Samstag kurz vor 21 Uhr. Von den 602 Zuschauern sitzt keiner mehr. Die letzten Sekunden im Regionalliga-Spitzenspiel zwischen den Black Forest Panthers und dem letztjährigen Playoff-Finalisten Karlsruhe laufen. Wenig später bebt die Halle. Die Gastgeber liegen sich in den Armen und feiern mit ihren Fans den 71:66-Sieg. Damit sind die Schwarzwälder nun Erster nach drei Spieltagen.