Black Forest Panthers: Kampf um die weiße Weste und Drama im Saarland

Die Black Forest Panthers empfangen BBU 01 Ulm zum letzten Hauptrundenspiel – und werfen gleichzeitig einen Blick in die anderen Hallen. In Saarlouis kommt es zum Showdown.
In gewisser Weise ist das Duell mit der Auswahl aus Ulm am Samstag (19 Uhr) für die Black Forest Panthers die letzte Generalprobe für die Playoffs. Und genau als solche betrachten Headcoach Pascal Heinrichs und seine Schützlinge dieses auch: „Wir werden niemanden schonen und wollen schon jetzt das richtige Mindest für die Playoffs an den Tag legen“, macht der Schwenninger Übungsleiter deutlich.