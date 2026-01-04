Black Forest Panthers in Mainz: Böses Erwachen, Probleme in der Defensive – deutliche Niederlage

Ohne seinen verletzten Spielmacher Nkosi Kedar und ohne Center Benedikt Hoppert verliert der Basketball-Spitzenreiter in Mainz überraschend klar mit 85:113.
Regionalliga: ASC Theresianum Mainz – Black Forest Panthers 113:85 (28:26, 23:23, 36:14, 26:22). Der Regionalliga-Tabellenführer hat in seinem ersten Rückrundenspiel überraschend hoch am Samstagabend verloren. Es wurde die von Trainer Pascal Heinrichs prognostizierte schwere Aufgabe für sein Team bei den Mainzern, die eine gute Leistung boten.