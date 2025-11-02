Black Forest Panthers: Hunderter-Marke, souveräner Auftritt – Erfolgsserie ausgebaut

Die Panthers setzen sich mit 100:70 auch in Lich durch. Eine starke Defense bildet die Grundlage für den sechsten Sieg im sechsten Saisonspiel des Regionalliga-Ersten.
Regionalliga: Lich Baskets – Black Forest Panthers 70:100 (14:29, 19:23, 24:28, 13:20). Die Panthers nahmen souverän am sechsten Spieltag auch die Hürde in Lich. Basierend war der sechste Saisonsieg der Schwarzwälder schon auf ein erstes starkes Viertel, in dem die Gäste sehr gut verteidigten und sich einen 15-Punkte-Vorsprung erspielten. Ab diesem Zeitpunkt geriet der Sieg des Regionalliga-Spitzenreiters nicht mehr in Gefahr.