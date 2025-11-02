Black Forest Panthers: Hunderter-Marke, souveräner Auftritt – Erfolgsserie ausgebaut

Die Panthers setzen sich mit 100:70 auch in Lich durch. Eine starke Defense bildet die Grundlage für den sechsten Sieg im sechsten Saisonspiel des Regionalliga-Ersten.

Regionalliga: Lich Baskets – Black Forest Panthers 70:100 (14:29, 19:23, 24:28, 13:20). Die Panthers nahmen souverän am sechsten Spieltag auch die Hürde in Lich. Basierend war der sechste Saisonsieg der Schwarzwälder schon auf ein erstes starkes Viertel, in dem die Gäste sehr gut verteidigten und sich einen 15-Punkte-Vorsprung erspielten. Ab diesem Zeitpunkt geriet der Sieg des Regionalliga-Spitzenreiters nicht mehr in Gefahr.

Zur Pause führten die Panthers mit 52:33 und hatten auch in der zweiten Halbzeit bis zum Ende den Taktstock in der Hand. Mitentscheidend war, dass die Gäste den Ex-Nationalspieler Johannes Lischka (nur acht Punkte) gut im Griff hatten und zum Beispiel auch die Rebounding-Quote mit 42:26 klar für sich entschieden.

Das sagt Pascal Heinrichs

Dementsprechend fiel das Spielfazit von Panthers-Coach Pascal Heinrichs auch sehr positiv aus: „Unsere 100 erzielten Punkte waren nur möglich, weil wir defensiv sehr gut agierten. Die Jungs haben die Vorgaben ausgezeichnet umgesetzt. Wir sind mit viel Respekt hierher gefahren und freuen uns umso mehr über diesen Sieg. Diese Wochen sind für uns richtungsweisend, ob wir uns auf Dauer oben in der Tabelle halten können.“

Die Statistik

Panthers: Kedar Wright (23 Punkte/21:44 Minuten Einsatzzeit), Denis Zenelay (13/23:45), Benedikt Hoppert (11/22:30), Keving Etienne (10/24:47), Paul Isbetcherian (10:24:16), Lukas Schäfer (7/10:47), Chris Okolie (9/17:30), Simeon Habtemichael (5/18:08), Maximilian Berchdolt (3/8:11), Julian Stojcevic (3/10:38) und Kjell Deking (0/6:04).