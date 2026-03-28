Black Forest Panthers: Geglückte Generalprobe – jetzt warten (wieder) die Wizards

Mit 86:81 besiegen die Black Forest Panthers starke Ulmer im letzten Hauptrundenspiel. Nun kommt es im Halbfinale zum erneuten Duell mit den College Wizards aus Karlsruhe.
Es kommt also zum Rematch des letztjährigen Halbfinales! In einem packenden Krimi in Saarlouis gingen die College Wizards am Ende mit 91:88 nach Overtime als Sieger vom Parkett und ziehen damit als Tabellenvierter in die Playoffs ein. Das Team Ehingen/Urspring gab sich parallel vor heimischer Kulisse keine Blöße und besiegte die Karlsruhe Lions II mit 88:79. Somit trifft Ehingen in der ersten Runde der Playoffs auf die Reutlingen Eagles und die Black Forest Panthers bekommen es einmal mehr mit den Karlsruher Zauberern zu tun.