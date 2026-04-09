Black Forest Panthers: Finaleinzug oder Entscheidungsspiel?

Die Black Forest Panthers könnten mit einem weiteren Sieg in Karlsruhe im zweiten Spiel der Playoff-Serie bereits das Finalticket lösen.
Oftmals spricht man in Basketball-Serien – egal ob im Modus „Best of Three“ oder im „Best of Seven“ wie in der NBA – von einem taktischen Schachspiel zwischen den einzelnen Duellen. Und auch Panthers-Headcoach Pascal Heinrichs bestätigt vor dem zweiten Aufeinandertreffen in den Playoffs mit den College Wizards am Freitagabend (19.30 Uhr): „Natürlich werden wir taktisch ein paar Sachen umstellen.“ Er betont aber vor allem: „Wenn man sich das letzte Spiel anschaut, sind es nicht so sehr die taktischen Dinge, die entscheidend sind, sondern eher, dass wir die Kleinigkeiten gut machen.“