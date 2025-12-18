Black Forest Panthers: Favoritenstatus bei Gastspiel in Ulm noch ungeklärt

Die Black Forest Panthers sind für ihr letztes Hinrundenspiel am Sonntag (17.30 Uhr) zu Gast bei BBU 01 Ulm. Womöglich werden sie dabei de facto gegen ein ProB-Team antreten müssen.
Ein letztes Mal dürfen die Black Forest Panthers in der Basketball-Regionalliga im Kalenderjahr 2025 – und damit in der Hinrunde – das Parkett betreten. Auch wenn sie keine echte Winterpause vor sich haben – bereits am 3. Januar startet in Mainz die Rückrunde – will sich der Tabellenführer mit seinem 13. Sieg im 14. Spiel aus einem erfolgreichen Jahr verabschieden.