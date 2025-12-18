Black Forest Panthers: Favoritenstatus bei Gastspiel in Ulm noch ungeklärt

Die Black Forest Panthers sind für ihr letztes Hinrundenspiel am Sonntag (17.30 Uhr) zu Gast bei BBU 01 Ulm. Womöglich werden sie dabei de facto gegen ein ProB-Team antreten müssen.

Ein letztes Mal dürfen die Black Forest Panthers in der Basketball-Regionalliga im Kalenderjahr 2025 – und damit in der Hinrunde – das Parkett betreten. Auch wenn sie keine echte Winterpause vor sich haben – bereits am 3. Januar startet in Mainz die Rückrunde – will sich der Tabellenführer mit seinem 13. Sieg im 14. Spiel aus einem erfolgreichen Jahr verabschieden.

„Dritte“ eines Bundesligisten „Ich gehe davon aus, dass wir gegen die ProB-Mannschaft spielen werden“, prognostiziert Panthers-Headcoach Pascal Heinrichs einen enorm starken Ulmer Kader. Die „dritte Mannschaft“ des Bundesligisten ratiopharm Ulm könnte in den Genuss einiger Talente aus der „Zweiten“ – der OrangeAcademy – oder dem NBBL-Team kommen, vermutet der 36-Jährige. „Wir sprechen hier von den talentiertesten Spielern in ganz Europa. Das wird alles andere als eine leichte Aufgabe. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir nicht als Favorit nach Ulm reisen, wenn sie mit ihrem ProB-Kader antreten“, so der Schwenninger Coach.

Exzellente Einzelkönner

Sollte Headcoach Tim Roleder tatsächlich die Ulmer Top-Talente einsetzen, dann haben die Panthers womöglich einen langen Abend vor sich. Point Guard Namori Omog beispielsweise bringt es in dieser Saison bereits auf zwölf ProB-Einsätze, in denen er 10,2 Punkte im Schnitt erzielte – eine fast identische Ausbeute im Vergleich zu seinen sechs Regionalliga-Partien. Oder auch der Niederländer Endurance Aiyamenkhue, ein 18-jähriger Center, der selbst auf ProB-Niveau mit knapp elf Punkten und elf Rebounds pro Spiel ein echter Alptraum für Gegenspieler ist.

Talentiert und athletisch

Allerdings ist Heinrichs der Meinung, dass ein zu großer Fokus auf bestimmte Einzelspieler beim kommender Gegner zum Verhängnis werden könnte: „Sie haben einen Kader von 20 Leuten, die alle extrem gut sind. Klar, sie sind jung, aber sie sind durch die Bank weg sehr talentiert, sehr athletisch und starke Eins-gegen-Eins-Spieler.“ Dementsprechend könnten die Panthers wesentlich größere Probleme bekommen, als ein Blick auf die Tabelle vermuten lassen würde. Schließlich sind die Ulmer aktuell Zehnter, gewannen nur vier ihrer zwölf Begegnungen.

Kedar fällt aus

Erschwerend hinzu kommt, dass Pascal Heinrichs am Sonntag auf seinen Top-Scorer verzichten muss. Nkosi Kedar, der zuletzt bereits angeschlagen war und im Heimspiel gegen Ehingen mit einer Feldwurfquote von 11,1 Prozent (2/18) einen rabenschwarzen Tag erwischte, fällt aufgrund von Leistenproblemen aus. „Nkosi schleppt die Verletzung schon länger mit sich herum“, berichtet Heinrichs. „Wir hoffen, dass er in Mainz wieder dabei ist.“

Top-Spiel in Karlsruhe

Während die Panthers in Ulm gefragt sein werden, kommt es in Karlsruhe zu einem echten Kracher, wenn die College Wizards die Sunkings Saarlouis empfangen. Wer sich im Verfolgerduell – beide Teams haben eine Bilanz von 10-2 – durchsetzt, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Schwenninger.