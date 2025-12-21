Black Forest Panthers: Etienne führt Panthers mit 32 Punkten zum Sieg in Ulm

Wie Panthers-Headcoach Pascal Heinrichs vermutet hatte, schickte BBU Ulm mit freundlicher Unterstützung des ProB-Kaders eine enorm talentierte Mannschaft ins Rennen, die sich mit starker Defense eine 15:8-Führung nach dem ersten Viertel erspielte. Den Panthers hingegen war zu Beginn der Partie durchaus anzumerken, dass sie verletzungsbedingt auf Top-Scorer Nkosi Kedar verzichten mussten. Allerdings schickte sich Keeving Etienne an, diesen Verlust mit einer überragenden Leistung auszugleichen.

Knappe Führung zur Pause Denn die Schwenninger starteten im zweiten Spielabschnitt ein starkes Comeback, gewannen das Viertel mit 20:9 und gingen mit einer 28:24-Führung in die Kabine. Kurios: Von den 28 Panthers-Punkten gingen satte 26 auf die Konten von Etienne (14) und Chris Okolie (zwölf). Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste ihren Fuß auf dem Gaspedal: 51:39 betrug die Führung nach dem dritten Viertel, 72:62 dann, als die Schlusssirene ertönte. Matchwinner Etienne kam am Ende auf 32 Punkte und traf dabei zwölf seiner 22 Wurfversuche. Okolie sammelte 16 Zähler, neun Rebounds sowie zwei Steals und drei Blocks ein und entschied das Center-Duell mit Ulms Top-Talent Endurance Aiyamenkhue damit deutlich für sich.

Ein „wichtiger Sieg“

Somit verabschieden sich die Panthers als unangefochtener Tabellenführer mit zwölf Siegen aus 13 Spielen aus dem Jahr 2025.

„Das war ein sehr wichtiger Sieg, den wir uns über unsere Defense hart erarbeitet haben“, konnte Heinrichs nach der Partie ein positives Fazit ziehen und ergänzte: „Keev ist mit seiner Leistung natürlich vorangegangen, aber heute hat jeder einzelne Spieler seinen Beitrag zum Sieg geleistet. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Auftritt.“

Statistik

Panthers: Etienne (33:40 Minuten; 32 Punkte), Zenelaj (32:09; 6), Burgunder (26:16; 4), Isbetcherian (25:34; 8), Okolie (22:51; 16), Stojcevic (20:20; 0), Hoppert (17:09; 4), Schäfer (11:49; 2), Cuic (07:36; 0), Berchdolt (02:05; 0), Markesic (00:31; 0).