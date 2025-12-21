Black Forest Panthers: Etienne führt Panthers mit 32 Punkten zum Sieg in Ulm

Den Black Forest Panthers gelang zum Jahresabschluss ein überzeugender Sieg in Ulm – unter anderem dank einer überragenden Leistung von Keeving Etienne.
Wie Panthers-Headcoach Pascal Heinrichs vermutet hatte, schickte BBU Ulm mit freundlicher Unterstützung des ProB-Kaders eine enorm talentierte Mannschaft ins Rennen, die sich mit starker Defense eine 15:8-Führung nach dem ersten Viertel erspielte. Den Panthers hingegen war zu Beginn der Partie durchaus anzumerken, dass sie verletzungsbedingt auf Top-Scorer Nkosi Kedar verzichten mussten. Allerdings schickte sich Keeving Etienne an, diesen Verlust mit einer überragenden Leistung auszugleichen.