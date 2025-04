Black Forest Panthers: Eine Niederlage ohne Konsequenzen

Dass es für die Schwenninger Basketballer nach dem berauschenden Triumph am Samstagabend gegen Gießen und dem daraus resultierenden Einzug in die Playoffs dann wiederum am Ostermontag in Karlsruhe eigentlich um nichts mehr ging, wurde unter anderem beim Blick auf das Personal deutlich. Zu Gast beim Tabellenführer und potenziellen Endrundengegner, den College Wizards, traten die Panthers ohne ihren Top-Scorer Mateus Rodrigues und Stamm-Center Chris Okolie an. Stattdessen rutschte Rückkehrer Daniel Loh in die Starting Five und Spieler wie Lukas Schäfer und Maximilian Berchdolt und Kjell Deking erhielten deutlich mehr Minuten als noch in den vergangenen Wochen.

Wizards geben den Ton an

Dementsprechend war die Partie in Karlsruhe bereits früh zumindest nahezu entschieden. Die Wizards, die als Tabellenführer in die Playoffs gehen wollten, starteten vor heimischen Publikum mit einem bärenstarken 17:5-Lauf und entschieden das erste Viertel am Ende mit 23:13 für sich. Den zweiten Spielabschnitt konnten die Panthers dann etwas ausgeglichener gestalten, allerdings ohne den Gastgeber nochmals so richtig in die Quere zu kommen. Beim Stand von 47:35 ging es in die Kabine.

Top-Scorer Etienne

Auch nach dem Seitenwechsel stand zu keinem Zeitpunkt wirklich in Frage, dass die Schwenninger Siegesserie zum Ende der regulären Saison reißen würde. Beste Werfer bei den Gäste waren Keevin Etienne (24 Punkte) sowie Daniel Loh (15). Dennoch stand am Ende eine deutliche 73:92-Niederlage zu Buche.

Erneutes Duell am Freitag

Die Karlsruher beenden die Hauptrunde damit als Spitzenreiter, die Panthers als Vierter – was ein erneutes Duell dieser beiden Teams in den am Freitag startenden Playoffs zur Folge hat. Dann wird das Team von Pascal Heinrichs – in Bestbesetzung und mit allen taktischen Assen im Ärmel – um den Aufstieg in die ProB kämpfen. „Let’s Hunt“ – so stand es auf den eigens für die Feier zum Playoff-Einzug in der Deutenberghalle angefertigten T-Shirts geschrieben. Die Jagd beginnt am Freitagabend – dann direkt wieder in Karlsruhe.

Statistik

College Wizards – Black Forest Panthers 92:73 (47:35).

Panthers:

Daniel Loh (33:51 Minuten/15 Punkte) Keevin Etienne (30:03/24), Paul Isbetcherian (25:41/4), Lukas Schäfer (23:36/2), Julian Stojcevic (23:29/3), Joel Morsi (18:17/9), Kjell Deking (16:06/3), Timo Neunzling (14:12/8), Maximilian Berchdolt (10:11/0), Nico Janzen (03:05/3), Luis Markesic (01:29/2).