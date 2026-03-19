Black Forest Panthers: Eine mögliche Generalprobe in Ehingen

Die Black Forest Panthers könnten am Samstag (18 Uhr) dafür sorgen, dass das Duell in Ehingen nicht das letzte bleiben wird.
Die Tabellenkonstellation in der Regionalliga Südwest ist zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde eine sehr spannende. Die Black Forest Panthers stehen bereits als Spitzenreiter fest und werden dementsprechend im Halbfinale der Playoffs auf den Tabellenvierten treffen. Aktuell sind das die College Wizards aus Karlsruhe – allerdings punktgleich mit dem Team Ehingen/Urspring, bei dem die Schwenninger am kommenden Samstag (18 Uhr) zu Gast sein werden. Mit einem Auswärtssieg könnten die Panthers also dafür sorgen, dass Ehingen noch auf den vierten Rang abrutscht und – je nach Ausgang am letzten Spieltag – schon bald der Halbfinal-Gegner wird.