Black Forest Panthers: Eine mögliche Generalprobe in Ehingen

Die Black Forest Panthers könnten am Samstag (18 Uhr) dafür sorgen, dass das Duell in Ehingen nicht das letzte bleiben wird.

Die Tabellenkonstellation in der Regionalliga Südwest ist zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde eine sehr spannende. Die Black Forest Panthers stehen bereits als Spitzenreiter fest und werden dementsprechend im Halbfinale der Playoffs auf den Tabellenvierten treffen. Aktuell sind das die College Wizards aus Karlsruhe – allerdings punktgleich mit dem Team Ehingen/Urspring, bei dem die Schwenninger am kommenden Samstag (18 Uhr) zu Gast sein werden. Mit einem Auswärtssieg könnten die Panthers also dafür sorgen, dass Ehingen noch auf den vierten Rang abrutscht und – je nach Ausgang am letzten Spieltag – schon bald der Halbfinal-Gegner wird.

Experimentierfreudig Gerade angesichts dieser Möglichkeit meint Headcoach Pascal Heinrichs mit Blick auf die kommende Partie: „Wir wollen natürlich auch Dinge ausprobieren und sehen, wie Ehingen darauf reagiert.“ Jeder noch so kleine Vorteil könnte im Schachspiel einer „Best-of-Three“-Serie zum entscheidenden Faktor werden. Außerdem wird der Tabellenführer das Spiel aus personeller Sicht vorsichtig angehen. Top-Scorer Nkosi Kedar wird geschont, bei Keeving Etienne ist ein Einsatz noch fraglich. „Wenn Keev spielt, dann nur ein paar Minuten“, verrät Heinrichs und ergänzt: „Natürlich fahren wir nirgendwo hin, um zu verlieren. Aber es ist auch nicht unsere allergrößte Priorität, dieses Spiel zu gewinnen.“ Vielmehr gehe es darum, die bestmöglichen Voraussetzungen für die anstehenden Playoffs zu gewährleisten – wobei der gesundheitliche Zustand und das Fitness-Level der Leistungsträger immens wichtig sind.

Unsere Empfehlung für Sie Black Forest Panthers Raubzug in Richtung ProB Während die Black Forest Panthers einen starken Auftritt nach dem anderen hinlegen, laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen auf eine mögliche Rückkehr in die ProB auf Hochtouren.

Beim Unterfangen des 23. Saisonsiegs kommt zudem erschwerend hinzu, dass die Ehinger aktuell das wohl formstärkste Team der Liga sind – abgesehen von den Panthers selbst natürlich. Acht seiner letzten neun Duelle konnte der Absteiger für sich entscheiden – unter anderem das direkte Duell mit den College Wizards sowie das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten in Reutlingen.

Das Urspring-Team unterstrich zuletzt seine Ambitionen auf den direkten Wiederaufstieg also eindrucksvoll. „Sie sind ein sehr junges Team, das aber gleichzeitig relativ erfahren ist“, warnt Heinrichs vor dem kommenden Gegner.