Black Forest Panthers: Eine beeindruckende Saison – und ein Versprechen

Auch wenn am Sonntag die Enttäuschung über das plötzliche Saisonaus riesig war: Die Black Forest Panthers haben in dieser Spielzeit Großes geleistet.
Innerhalb von weniger als 48 Stunden stand die Welt der Black Forest Panthers plötzlich Kopf. Am späten Freitagabend feierte man einen 73:66-Auswärtssieg in Karlsruhe und fragte sich, ob es in der Finalserie nun gegen die Reutlingen Ravens oder das Team Ehingen/Urspring gehen würde. Eigentlich konnte das den Schwenninger aber auch relativ egal sein – schließlich hatte der Tabellenführer der Hauptrunde beide diese Teams jeweils zweimal besiegt und wäre als klarer Favorit in die jeweilige Serie gegangen. Die Stimmung im Schwenninger Lager war exzellent, die lang ersehnte Rückkehr in die ProB zum Greifen nah.