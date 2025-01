Black Forest Panthers: Ein Schritt zurück – und vielleicht bald wieder ein Sprung nach vorne

1 Die Richtung stimmt: Panthers-Trainer Pascal Heinrichs im Gespräch mit seinem Top-Scorer Timo Neunzling. Foto: Roger Müller

Eine Zwischenbilanz: Geschäftsführer Diego Sanchez und Coach freuen sich über die sportliche Entwicklung, die Zuschauerresonanz und die positiven Perspektiven.









Es ist erst ein halbes Jahr her, als die Black Forest Panthers vor einem Scherbenhaufen standen. Der Abstieg aus der ProB in die Regionalliga war nach jahrelangem Abwärtstrend und finanziellen Problemen der negative Höhepunkt. Geschäftsführer Diego Sanchez und die anderen Verantwortlichen hatten in ihrem ersten Tätigkeitsjahr für die Panthers einiges an Lehrgeld zahlen müssen. Die Mannschaft, die im Sommer völlig auseinanderbrach, funktionierte in ihrem vorerst letzten ProB-Jahr nicht. Bei der Trainerwahl passierten Sanchez und Co. in nur einer Saison zwei Fehlgriffe. Gewundert hätte es kaum jemanden, wenn Diego Sanchez frustriert nach seiner Premieresaison wieder hingeschmissen hätte.