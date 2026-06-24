Black Forest Panthers: Ein schmerzhafter Abschied und eine hoffnungsvolle Begrüßung

„Manche Spieler spielen für ihren Verein. Andere werden Teil seiner Geschichte.“ Mit diesen Worten leiteten die Black Forest Panthers die Mitteilung ein, dass Christian Okolie in Zukunft nicht mehr für den Basketball-Regionalligisten auflaufen wird. Es ist ein Abschied, der allen Beteiligten nicht leicht fällt. Der 26-jährige, der einst seine ersten basketballerischen Schritte in Villingen-Schwenningen ging, war vor allem in der vergangenen Saison mit durchschnittlich 15,6 Punkten und 9,4 Rebounds pro Partie ein integraler Bestandteil der Panthers.

„Drei der wichtigsten Jahre meines Lebens“ „Liebe Panthers-Family, ich danke euch für drei der wichtigsten Jahre meines Lebens. Ich bin unglaublich dankbar, mit euch durch schwierige, aber vor allem auch durch sehr viele wunderschöne Momente gegangen zu sein“, so Okolie selbst zu seinem Abschied. Informationen unserer Redaktion zufolge könnte die Reise des 2,04 Meter großen Big Mans in der ProB oder gar im Ausland weitergehen. „Es steht aber aktuell noch nichts fest“, so Okolie.

Panthers-Headcoach Pascal Heinrichs wünscht seinem ehemaligen Schützling alles Gute: „Chris ist unser dienstältester Spieler und hat in den letzten Jahren alles für die Panthers reingeworfen. Er kommt von hier und identifiziert sich mit dem Verein. Natürlich finden wir es sehr schade, dass er geht. Gleichzeitig verstehen wir seinen Wunsch, sportlich nochmal höher anzugreifen, und hoffen, dass er dort sein Glück findet. Wir wünschen ihm nur das Beste und wer weiß, was die Zukunft noch bringt.“

Nachfolger steht schon bereit

Nur wenige Stunden nach dem verkündeten Abschied des Fan-Lieblings gaben die Panthers seinen designierten Nachfolger bekannt. Der US-Amerikaner Jermaine Hamlin soll das durch Okolies Abgang entstehende Loch auf der Center-Position stopfen. „Mit Chris verlieren wir einen der besten Big Men der Liga. Entsprechend wichtig war es, auf dieser Position die richtige Lösung zu finden. Wir glauben, dass Jermaine das Potenzial hat, uns besonders beim Rebounding und im Post-Up-Spiel sofort weiterzuhelfen. Darüber hinaus bringt er mit seiner Shot-Blocking-Qualität eine zusätzliche Komponente mit, die wir in dieser Form letzte Saison nicht hatten. Er kennt bereits den europäischen Basketball und wir freuen uns sehr darauf, mit ihm zu arbeiten“, so Heinrichs.

87 Einsätze in der NCAA Division 1

Hamlin misst stolze 2,08 Meter und kann auf insgesamt 87 Spiele in der NCAA Division 1, der höchsten Spielklasse des US-amerikanischen College-Basketballs zurückblicken – zuletzt bei den Eastern Illinois Panthers. In der vergangenen Saison lief der in Chicago geborene Hamlin für die Cherkasy Monkeys in der ukrainischen SuperLeague auf, wo er in 26 Spielen durchschnittlich 9,3 Punkte, 5,8 Rebounds und 1,4 Assists auflegte. „Ich freue mich sehr, jetzt ein Teil dieser tollen Organisation zu sein“, wird der Neuankömmling in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Und ich freue mich vor allem darauf, unsere Fans kennenzulernen“, so der 26-Jährige.