Black Forest Panthers: Ein schmerzhafter Abschied und eine hoffnungsvolle Begrüßung

Die Black Forest Panthers schrauben weiter an ihrem Kader für die neue Saison: Chris Okolie geht, Jermaine Hamlin soll ihn auf der Center-Position ersetzen.
„Manche Spieler spielen für ihren Verein. Andere werden Teil seiner Geschichte.“ Mit diesen Worten leiteten die Black Forest Panthers die Mitteilung ein, dass Christian Okolie in Zukunft nicht mehr für den Basketball-Regionalligisten auflaufen wird. Es ist ein Abschied, der allen Beteiligten nicht leicht fällt. Der 26-jährige, der einst seine ersten basketballerischen Schritte in Villingen-Schwenningen ging, war vor allem in der vergangenen Saison mit durchschnittlich 15,6 Punkten und 9,4 Rebounds pro Partie ein integraler Bestandteil der Panthers.