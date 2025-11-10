Black Forest Panthers: Ein „Monster-Spiel“ und der Blick auf den kommenden April

Mit dem Sieg in Reutlingen verbessern die Black Forest Panthers ihre Bilanz auf 7:0 Siege und marschieren in der Regionalliga weiterhin vorneweg.
Sowohl Headcoach Pascal Heinrichs als auch Top-Scorer Nkosi Wright sprachen nach dem 83:80-Erfolg in Reutlingen von einem „Monster-Spiel“. Beide bezogen sich dabei auf Center Chris Okolie, der mit 27 Punkten und 13 Rebounds für die Black Forest Panthers der Mann des Tages war. „Es war schön zu sehen, wie er in diesem Spiel einen Schritt nach vorne gemacht hat. Gerade weil er eine Weile verletzungsbedingt raus war. Es war ein toller Sieg für das Team, aber für ihn besonders“, so der 31-jährige Guard, der selbst mit 19 Punkten ebenfalls einmal mehr zu den Schlüsselspielern zählte.