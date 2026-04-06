Black Forest Panthers: Ein lautstarkes Beben am Deutenberg

Die halbe Miete ist eingefahren: Die Black Forest Panthers starten am Ostermontag erfolgreich in die Playoffs und besiegen die College Wizards verdientermaßen mit 78:69.
Vor einer rekordverdächtigen Kulisse von 1129 Zuschauern starteten die Black Forest Panthers am Ostermontag in ihre Playoff-Mission. Die offensichtlich hochmotivierten Schwenninger erwischten dabei einen fantastischen Start in das Duell mit den College Wizards aus Karlsruhe. Man schaffte es, in der Defensive Druck auf die gegnerischen Ballführer auszuüben und gelangte wiederum auf der anderen Seite immer wieder in die Zone, um entweder dort abzuschließen oder die sich zusammenziehende Wizards-Defense mit offenen Dreipunktewürfen zu bestrafen. So stand in einer starken Anfangsphase ein 10:2-Lauf zu Buche.