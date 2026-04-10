Black Forest Panthers: Ein Basketball-Fest in Karlsruhe und ein verdienter Finalist

Finalticket gelöst: Die Black Forest Panthers sind nach einem 73:66-Sieg in Karlsruhe eine Playoff-Runde weiter.
Die Panthers erwischten vor einer erneut beeindruckenden Kulisse einen denkbar schlechten Start in dieses zweite Spiel der Halbfinalserie. Vor den Augen von knapp 80 mitgereisten – und lautstarken – Schwenninger Fans dauerte es fast fünf Minuten, bis es die Gäste erstmals auf die Anzeigetafel schafften. Beim Stand von 0:7 erzielte Nkosi Kedar von der Freiwurflinie den ersten Punkt für die Panthers. Auch die Wizards taten sich in der Anfangsphase offensiv schwer, hatten in der ein oder anderen Situation aber das bessere Händchen.