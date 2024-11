1 Defense-Spezialist Paul Isbetcherian zeigte bei der SG Mannheim auch seine offensiven Qualitäten. Foto: Roger Müller

Durch das 74:49 gegen den Tabellenletzten setzt sich der Pro B-Absteiger weiter in der Spitzengruppe der Basketball-Regionalliga Südwest fest.









Die Panthers starteten in der Quadratstadt stark und lagen bereits nach dem ersten Viertel mit 29:16 in Front. Im zweiten und dritten Viertel stabilisierte sich der Außenseiter etwas, ging allerdings dennoch mit einem klaren 43:62-Rückstand in den Schlussabschnitt. In diesem ließen die Doppelstädter nichts mehr anbrennen.