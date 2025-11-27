Black Forest Panthers: Der nächste „gefährliche“ Gegner

Die Black Forest Panthers gehen auch ins Heimspiel gegen den VfL Bensheim als klarer Favorit. Dennoch ist Vorsicht geboten.
Wenn die Black Forest Panthers am Samstagabend (19 Uhr) den VfL Bensheim empfangen, sind die Vorzeichen sehr ähnliche wie zuletzt beim Auswärtsspiel in Stuttgart. Ebenso wie der MTV sind auch die Bensheimer ein Team aus dem Tabellenmittelfeld der Regionalliga. Vier Siege und fünf Niederlagen stehen bislang zu Buche – zuletzt gewann man nach zuvor drei Niederlagen in Serie mit 85:79 gegen Lich. Doch – genau wie die Stuttgarter – bezeichnet Panthers-Headcoach Pascal Heinrichs den VfL als einen „gefährlichen Gegner“.