Black Forest Panthers: Das sagt der Top-Scorer zum erfolgreichen Playoff-Auftakt

Nkosi Kedar und die Black Forest Panthers unterstrichen im ersten Spiel der Halbfinalserie gegen die College Wizards ihre Aufstiegsambitionen.
Dreimal trafen die Black Forest Panthers in der laufenden Saison auf die College Wizards. Am 11. Oktober vergangenen Jahres fuhr man einen 71:66-Heimsieg ein. Am 17. Januar trat man die Rückreise aus Karlsruhe mit einem 91:85-Erfolg im Gepäck an. Und am vergangenen Montag feierte man zum Auftakt der Playoffs im ersten Spiel der Halbfinalserie einen berauschenden 78:69-Sieg vor den Augen von mehr als 1100 Zuschauern in der Deutenberghalle. Drei Spiele, drei Ausgangslagen, drei Ergebnisse – doch jedes mal derselbe Top-Scorer: Nkosi Kedar.