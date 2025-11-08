Black Forest Panthers: Comeback-Sieg hält die Weste weiß

Die Black Forest Panthers bleiben auch im siebten Spiel der neuen Saison ungeschlagen. Gegen die Reutlingen Ravens gewann das Team von Headcoach Pascal Heinrichs knapp mit 83:80.

Zu Beginn der Partie ging es noch hin und her. Auf beiden Seiten wurde konzentrierte Defense gespielt, so dass sich keines der Teams wirklich absetzen konnten. Gegen Ende des ersten Viertels begannen die Ravens jedoch, davonzuziehen. Die Würfe der Panthers wollten in dieser Phase einfach nicht fallen. Auf der anderen Seite zeigten die Gastgeber, warum sie ihrerseits fünf der bisherigen sechs Saisonspiele gewonnen hatten. Mit einem 15:25-Rückstand aus Schwenninger Sicht ging es in die erste Viertelpause.

Wright und Okolie drehen auf Im zweiten Spielabschnitt setzten sich die offensiven Schwierigkeiten der Gäste zunächst fort. In der Folge schaffte es das Team von Headcoach Pascal Heinrichs jedoch, den Rückstand zumindest wieder in den einstelligen Bereich zu bringen. Das lag vor allem daran, dass Top-Scorer Nkosi Wright gegen Ende dieses Viertels aufdrehte. Der 31-Jährige Guard und Center Chris Okolie erzielten zusammen 26 der 34 Panthers-Punkte in der ersten Halbzeit. Beim Zwischenstand von 42:34 für die Reutlinger ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Ravens – in dieser Phase angeführt von Noel Duarte und John Saigge, die das Spiel jeweils mit 15 Punkten beendeten – erfolgreich ihren Vorsprung. Die Panthers steigerten sich immer mehr, blieben aber weiterhin knapp außer Reichweite. Paul Isbetcherian verwandelte einen wichtigen Dreier mit der Schlusssirene des dritten Viertels zum 55:59-Zwischenstand.

Etienne und Zenelaj mit wichtigen Dreiern

Im letzten Spielabschnitt war es dann soweit: Die Panthers gingen beim 64:63 in Führung und komplettierten so ihr kontinuierliches Comeback. Auch in der Schlussphase ging es wieder hin und her. Keeving Etienne und Denis Zenelaj trafen schließlich jeweils einen Dreier in aufeinanderfolgenden Angriffen zum zwischenzeitlichen 76:70 – und verpassten den Ravens damit einen Nackenschlag, von dem sich diese nicht mehr wirklich erholen konnten. Am Ende stand es 83:80 aus Schwenninger Sicht – der siebte Sieg im siebten Saisonspiel für die Panthers, die damit natürlich Tabellenführer der Regionalliga bleiben.

Überragender Okolie

Mann des Tages für die Gäste war Okolie mit überragenden 27 Punkten und 13 Rebounds. Für die Reutlinger war Miles Mallory mit 24 Zählern der beste Werfer. „Es war ein schwieriges Spiel gegen einen der Top-Favoriten auf die Meisterschaft. Dementsprechend sind wir natürlich umso glücklicher über den Sieg“, resümierte Panthers-Coach Heinrichs nach der Partie und ergänzte: „Wir hatten heute mal wieder 50 tolle Fans in der Halle. Die haben dafür gesorgt, dass in der zweiten Halbzeit unsere Kämpfernatur zum Vorschein kam.“

Vier Spieler im zweistelligen Bereich

Panthers: Okolie (27:55 Spielminuten/27 Punkte), Wright (34:05/19), Etienne (30:34/13), Isbetcherian (31:13/11), Zenelaj (30:49/9), Hoppert (10:57/2), Habtemichael (14:15/2), Schäfer (08:29/0), Stojcevic (02:17/0), Cuic (09:26/0).