Black Forest Panthers: Comeback-Sieg hält die Weste weiß

Die Black Forest Panthers bleiben auch im siebten Spiel der neuen Saison ungeschlagen. Gegen die Reutlingen Ravens gewann das Team von Headcoach Pascal Heinrichs knapp mit 83:80.
Zu Beginn der Partie ging es noch hin und her. Auf beiden Seiten wurde konzentrierte Defense gespielt, so dass sich keines der Teams wirklich absetzen konnten. Gegen Ende des ersten Viertels begannen die Ravens jedoch, davonzuziehen. Die Würfe der Panthers wollten in dieser Phase einfach nicht fallen. Auf der anderen Seite zeigten die Gastgeber, warum sie ihrerseits fünf der bisherigen sechs Saisonspiele gewonnen hatten. Mit einem 15:25-Rückstand aus Schwenninger Sicht ging es in die erste Viertelpause.