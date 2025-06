Die Black Forest Panthers haben sich die Dienste von Benedikt Hoppert gesichert. Der 2,05 Meter große Big Man kommt vom BBC Bayreuth aus der ProA nach Villingen-Schwenningen und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre.

Der 23-Jährige bringt Athletik, Spielverständnis und Energie mit – besonders unter dem Korb. Hoppert ist bekannt für seine Reboundstärke, seinen defensiven Einsatz und seine professionelle Arbeitseinstellung. Mit seiner Vielseitigkeit und seinem Entwicklungspotenzial passt Hoppert ideal in das sportliche Konzept der Panthers, die den Kader für die kommende Spielzeit gezielt verstärken.

Das sagt Benedikt Hoppert

„Ich freue mich darauf, Teil dieser Mannschaft zu werden. Ich war in der vergangenen Saison schon mal in der Deutenberghalle zu Besuch und von der Atmosphäre und der Energie der Fans begeistert. Man sieht, dass in diesem Standort viel Leidenschaft und Zusammenhalt steckt. Ich kann es kaum erwarten, das Panthers-Jersey das erste Mal zu tragen.“

Das Statement von Trainer Pascal Heinrichs

„Ich kenne Bene schon seit seiner U16-Zeit in Bayreuth und habe seine Entwicklung über die Jahre verfolgt. Er ist extrem ehrgeizig und hat sich stetig weiterentwickelt – zuletzt hat er bereits Minuten in der ProA bekommen. Bei uns will er nun den nächsten Schritt gehen und eine größere Rolle übernehmen. Er ist ein sehr physischer Spieler, der keinen Kontakt scheut, ein starker Pick-and-Roll-Spieler und jemand, der von Jahr zu Jahr besser wird. Wir sind sehr froh, dass er sich für die Panthers entschieden hat.“

Die Aussage von Geschäftsführer Diego Santos

„Der Zweijahresvertrag mit Benedikt steht für die Art von Nachhaltigkeit und Identifikation, die wir am Standort Villingen-Schwenningen aufbauen wollen. Wir möchten jungen, ambitionierten Spielern eine klare Perspektive geben – und sie in ihrer Entwicklung langfristig begleiten. Benedikt passt sportlich und menschlich hervorragend zu uns.“

Der Ist-Stand bei der Kaderplanung

Bei den Panthers haben inzwischen Lukas Schäfer und Julius Stojcevic verlängert. Bis dato haben die Schwarzwälder hinsichtlich der neuen Regionalliga-Saison noch keinen Abgang zu verzeichnen. Trainer Pascal Heinrichs hat die Hoffnung, dass es den ganz großen Umbruch in seinem Kader im Sommer doch nicht geben wird. „Ich sehe leichte Chancen, dass der ein oder andere Spieler doch bei uns bleibt“, so der Panthers-Coach, der am 15. August mit seinem Team in die Vorbereitung starten wird.

Klar ist aber, dass die Leistungsträger der Panthers wie Mateus Rodrigues oder Keevin Etienne sehr von Clubs aus der ProA und ProB umworben sind. Bis Ende Juli möchte Pascal Heinrichs seinen Kader zusammenhaben.