Black Forest Panthers: Auch die zweite Garde ist unbesiegbar

Trotz einiger fehlender Stammspieler schlugen die Black Forest Panthers den Tabellendritten aus Ehingen auswärts mit 93:80.
„Natürlich fahren wir nirgendwo hin, um zu verlieren. Aber es ist auch nicht unsere allergrößte Priorität, dieses Spiel zu gewinnen“, hatte Panthers-Headcoach Pascal Heinrichs vor dem Auswärtsspiel beim Team Ehingen/Urspring angekündigt. Diese Herangehensweise wurde schon bei einem Blick auf die Starting Five deutlich – denn dort fand sich unter anderem Youngster Maximilian Berchdolt anstelle von Kapitän Paul Isbetcherian, der gar nicht eingesetzt wurde, auf der Point-Guard-Position wieder. Top-Scorer Nkosi Kedar fehlte ebenfalls und auch Keeving Etienne kam zunächst von der Bank.