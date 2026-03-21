Black Forest Panthers: Auch die zweite Garde ist unbesiegbar

„Natürlich fahren wir nirgendwo hin, um zu verlieren. Aber es ist auch nicht unsere allergrößte Priorität, dieses Spiel zu gewinnen“, hatte Panthers-Headcoach Pascal Heinrichs vor dem Auswärtsspiel beim Team Ehingen/Urspring angekündigt. Diese Herangehensweise wurde schon bei einem Blick auf die Starting Five deutlich – denn dort fand sich unter anderem Youngster Maximilian Berchdolt anstelle von Kapitän Paul Isbetcherian, der gar nicht eingesetzt wurde, auf der Point-Guard-Position wieder. Top-Scorer Nkosi Kedar fehlte ebenfalls und auch Keeving Etienne kam zunächst von der Bank.

Hin und her Dennoch starteten die Schwenninger stark in das Duell mit dem formstarken Tabellendritten und erspielten sich in der Anfangsphase eine Führung. Diese konnten die Gastgeber allerdings bis zum Ende des ersten Spielabschnitts wieder aufholen, so dass sie ihrerseits mit einer 22:18-Führung in die erste Pause gingen. Zu Beginn des zweiten Viertels drehten die Panthers dann aber – angeführt von Okolie und Zenelaj – wieder auf und gingen erneut in Front (33:28). Doch Ehingen hatte in diesem Hin und Her erneut die passende Antwort parat und startete wiederum einen eigenen Lauf. Zur Halbzeit stand es in einer durchaus unterhaltsamen Partie 45:44 für die Gastgeber.

Unsere Empfehlung für Sie Black Forest Panthers Raubzug in Richtung ProB Während die Black Forest Panthers einen starken Auftritt nach dem anderen hinlegen, laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen auf eine mögliche Rückkehr in die ProB auf Hochtouren.

Starke Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel gerieten beide Offensivabteilungen gehörig ins Stocken – vor allem in der zweiten Hälfte des dritten Viertels. Dadurch blieb es auch in diesem Abschnitt spannend: Die Panthers gingen mit einer 63:60-Führung ins letzte Viertel. In diesem schaffte man es trotz der vielen nicht eingesetzten Leistungsträger erstmals, sich ein wenig abzusetzen. Gerade Thomas Binelli und Etienne avancierten in einer starken Schlussphase in dieser Phase zu Matchwinnern. So hieß es am Ende 93:80 für die Gäste. Top-Scorer der Partie war Ehingens Tim Martinez mit 29 Punkten. Bei den Panthers brillierten vor allem Ediz Burgunder mit 18 Punkten und Denis Zenelaj mit 15 Zählern und 16 Assists.

Statistik

Panthers: Zenelaj (32:54 Minuten/15 Punkte), Burgunder (29:12/18), Binelli (27:23/15), Okolie (21:35/15), Berchdolt (21:13/5), Etienne (20:34/10), Hoppert (18:25/10), Schäfer (17:09/2), Cuic (07:39/3), Markesic (03:13/0), Deking (00:43/0).