Black Forest Panthers: 700 Kilometer, große Umstellung – der Tabellenführer tritt in Lich an

Nach drei Heimspielen in Folge ist der Regionalligist am Samstag wieder einmal unterwegs. Coach Pascal Heinrichs sagt: „Dieser Wechsel ist nicht zu unterschätzen.“

Regionalliga: Lich Basketball – Black Forest Panthers (Samstag, 19 Uhr). Nach drei Heimspielen in Serie muss der noch ungeschlagene Regionalliga-Spitzenreiter wieder einmal auswärts ran. Ins hessische Lich sind es einfach 350 Kilometer. Für Panthers-Coach Pascal Heinrichs und Co. ist eine Umgewöhnung, „die wir sehr professionell angehen müssen und nicht unterschätzen dürfen“.

Ob er mit seinem Team schon am Freitag anreist? Heinrichs lacht und sagt: „Das wäre ideal, aber so weit sind wir von den finanziellen Möglichkeiten noch nicht, obwohl der Club wirtschaftlich auf einem guten Weg ist.“

Klar ist, die Panthers wollen auch ihr sechstes Saisonspiel gewinnen. Der Panthers-Trainer möchte die erfolgreiche Saisonstartphase seiner Mannschaft richtig einordnen: „Wir freuen uns über unsere Leistungen in den vergangenen Wochen, aber erst in den kommenden Spielen wird sich zeigen, ob wir uns auch konstant in der Spitzengruppe halten können.“

Der Raubkatzen-Plan in Lich

Das Spiel in Lich zählt Pascal Heinrichs auch zu den kommenden richtungsweisenden Partien. Die Hessen stehen zwar aktuell mit einem Sieg und vier Niederlagen nur auf dem drittletzten Platz, hatten aber ein schweres Startprogramm zu absolvieren. „Lich wird sich in der Tabelle noch weiter nach vorne arbeiten“, ist der Panthers-Trainer überzeugt. „Für uns wird es wichtig sein, am Samstag bei unserem Spiel zu bleiben und unser Potenzial voll abzurufen.“ Alle Panthers-Spieler sind fit.

Bei Lich ragt immer noch der 37-jährige Ex-Nationalspieler Johannes Lischka (18,6 Punkte im Schnitt pro Partie) heraus, der Spiele auch im Alleingang entscheiden kann. Intern zweitbester Scorer bei Lich ist Till Wagner (11,0 Punkte).