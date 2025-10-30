Black Forest Panthers: 700 Kilometer, große Umstellung – der Tabellenführer tritt in Lich an

Nach drei Heimspielen in Folge ist der Regionalligist am Samstag wieder einmal unterwegs. Coach Pascal Heinrichs sagt: „Dieser Wechsel ist nicht zu unterschätzen.“
Regionalliga: Lich Basketball – Black Forest Panthers (Samstag, 19 Uhr). Nach drei Heimspielen in Serie muss der noch ungeschlagene Regionalliga-Spitzenreiter wieder einmal auswärts ran. Ins hessische Lich sind es einfach 350 Kilometer. Für Panthers-Coach Pascal Heinrichs und Co. ist eine Umgewöhnung, „die wir sehr professionell angehen müssen und nicht unterschätzen dürfen“.