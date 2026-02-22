Black Forest Panthers: 19. Sieg – und das Playoff-Ticket ist sicher in der Tasche

Der Regionalliga-Spitzenreiter tut sich gegen Karlsruhe Lions 2 beim 79:72-Auswärtserfolg lange schwer. Spielmacher Nkosi Kedar wird geschont.

REGIONALLIGA Karlsruhe Lions 2 – Black Forest Panthers 72:79 (17:17, 12:21, 18:12, 25:29). Die Panthers feierten als Spitzenreiter in Karlsruhe ihren 19. Saisonsieg und steuern unaufhaltsam der Hauptrunden-Meisterschaft entgegen. Das Playoff-Ticket ist, rein formell betrachtet, den Schwarzwäldern auch nicht mehr zu nehmen. Es kristallisieren sich in der Regionalliga mit den Panthers, mit Reutlingen, den Wizards Karlsruhe und Ehingen die vier Mannschaften immer mehr heraus, die auch das Playoff-Halbfinale bestreiten werden.

Beim Tabellenelften Karlsruhe verzichtete Trainer Pascal Heinrichs auf den Einsatz des leicht angeschlagenen Spielmachers Nkosi Kedar. Insgesamt erlebte der Tabellenführer leistungsmäßig eine kleine Achterbahn. „Wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt. Hauptsache ist, dass wir gewonnen haben. Wenn man die anderen Ergebnisse betrachtet, geht es in der Liga gerade ziemlich kurios zu“, erklärte Coach Pascal Heinrichs nach dem Spiel.

Der Spielverlauf

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (17:17) setzten die in dieser Phase defensestarken Panthers zum Zwischenspurt an und kamen über ein 21:12 in der Pause zu einer 38:29-Führung.

Die Karlsruher blieben aber dran und entschieden das dritte Viertel mit 18:12 für sich. Offensiv war in diesen Minuten die Leistung der Gäste nicht überzeugend gewesen. Sie führten vor dem Schlussviertel nur noch mit drei Punkten.

Im Schlussviertel bereinigten die Schwarzwälder jede Zweifel und zeigten einen starken Endspurt. Mit 29:25 entschieden die Gäste diesen Abschnitt für sich und hatten mit dem 79:72 ihren 19. Saisonsieg in der Tasche.

Keeving Etienne war mit 26 Punkten stärkster Scorer der Panthers. Beim Blick auf die Statistik waren drei Schlüssel für den Auswärtserfolg des Teams um Trainer Pascal Heinrichs diesmal entscheidend: Eine starke Dreier-Quote mit 44,4 Prozent Erfolgsquote, überzeugend waren die Gäste zudem an der Freiwurflinie mit 67,9 Prozent und auch im Rebounding verzeichnete der Tabellenerste Vorteile.

Statistik

Black Forest Panthers: Keeving Etienne (26 Punkte/31:36 Minuten Einsatzzeit), Denis Zenelam (16/28:26), Joshua Burgunder (13/29:06), Chris Okolie (13/22:11), Benedikt Hoppert (6/16:34), Lukas Schäfer (3/17:33), Julian Stojcevic (2/12:38), Maximilian Berchdolt (0/2:21) und Paul Isbetcherian (0/30:16). Bester Scorer Karlsruhe:

Pavle Danilovic (23 Punkte).

Zweier-Quote: 64,9 48,6 Prozent Erfolgsquote für Karlsruhe. Dreier-Quote: 20,0:44,4 Prozent. Freiwurf-Quote: 46,2:67,9 Prozent. Rebounds: 32:37.