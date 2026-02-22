Black Forest Panthers: 19. Sieg – und das Playoff-Ticket ist sicher in der Tasche

Der Regionalliga-Spitzenreiter tut sich gegen Karlsruhe Lions 2 beim 79:72-Auswärtserfolg lange schwer. Spielmacher Nkosi Kedar wird geschont.
REGIONALLIGA Karlsruhe Lions 2 – Black Forest Panthers 72:79 (17:17, 12:21, 18:12, 25:29). Die Panthers feierten als Spitzenreiter in Karlsruhe ihren 19. Saisonsieg und steuern unaufhaltsam der Hauptrunden-Meisterschaft entgegen. Das Playoff-Ticket ist, rein formell betrachtet, den Schwarzwäldern auch nicht mehr zu nehmen. Es kristallisieren sich in der Regionalliga mit den Panthers, mit Reutlingen, den Wizards Karlsruhe und Ehingen die vier Mannschaften immer mehr heraus, die auch das Playoff-Halbfinale bestreiten werden.