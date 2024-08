Fünf Musikacts zeigten am Freitagabend, was die Balinger Musikszene zu bieten hat. „BL best of“ lockte Generationen an Musikfans auf den Marktplatz. Zum Finale sangen alle Musiker gemeinsam mit dem Publikum.

3000 Besucher, vielleicht sogar mehr, drängten sich am Freitagabend auf den Marktplatz. Wer das Konzert am Freitagabend sitzend verfolgen wollte, musste früh dran sein.

„BL best of“ ist seit einigen Jahren der Höhepunkt des Balinger Kultursommers: Auch wenn – besonders bei gutem Wetter – die Konzerte auf dem Marktplatz allesamt gut besucht sind, platzt der Marktplatz immer dann aus allen Nähten, wenn Balinger Musiker das Programm gestalten.

Tribut an weibliche Bands

Die Veranstalter Markus Wochner, Thorsten Kühn und Elischa Dommer trommeln Jahr für Jahr die Crème de la Crème der Balinger Musikszene zusammen: Und obwohl es heuer die siebte Auflage von „BL best of“ ist, spielte bisher keine Band ein zweites Mal. Frei nach dem Motto „von Balingern für Balinger“ spricht „BLbest of“ alle Generationen und Musikrichtungen an: Kinder sind im Publikum genauso wie die Großeltern und Metal-Fans gibt es genauso wie Pop- oder Hiphop-Liebhaber.

Gleich zu Beginn gab es mit „Women’s Legens“ eine große Portion Frauenpower: Eine rein weibliche Band um Sängerin Nicole Vielhauer, welche den besten Musikerinnen ein Denkmal setzten möchte: „Zombie“ von den Cranberries darf da genauso wenig fehlen wie die 4Non Blondes mit „What’s up“ oder „Walk like an Egyptian“ von den Bangles.

Edu Swarley springt ein

Als nächstes wäre eigentlich die Band BLPD (Balinger Punk Department) an der Reihe gewesen, die allerdings krankheitsbedingt kurzfristig ausfielen. In letzter Minute sprang daher der Rapper Edu Swarley ein, der zwar nicht aus Balingen kommt, jedoch mit der hiesigen Musikszene verwurzelt ist und des Öfteren auf Balinger Bühnen gestanden hatte. Auf der Open-Air-Bühne auf dem Marktplatz verbrachte der Spaichinger bei seinem Auftritt hingegen weniger Zeit: Viel lieber hüpfte er von Lautsprecher zu Lautsprecher und tanzte mit dem Publikum vor der Bühne. Mit vollem Einsatz hob er die Stimmung hin zu den „Headlinern“: In drei Sets gaben „Rockmeister“ dem Publikum genau das, was es augenscheinlich zwischen den lokalen Bands brauchte: Rockklassiker, die jeder mitsingen kann: Ob Hits von Queen, Guns n’Roses oder Journey: Mit jedem Song kamen ein paar mehr tanzende Menschen vor die Bühne.

„The Mushrooms“ erleben ein Revival

Ein Revival erlebten am Freitagabend „The Mushrooms“, die sich für das Konzert am Freitagabend wieder zusammengefunden haben und die alten Songs von damals auspackten. Zuletzt standen die vier Musiker vor 13 Jahren als Schülerband des Balinger Gymnasiums zusammen auf der Bühne. Die Freude über das neuerliche Zusammenfinden merkte man den Männern deutlich an: Sänger Leonardo Class zeigte vollen Körpereinsatz und Gitarrist Marvin Angeletti servierte ein Gitarrensolo nach dem anderen.

Während der Umbauphasen griff Markus Wochner im kunterbunten Anzug immer wieder zum Mikrofon und wusste dies und jenes über die lokale Musikszene zu berichten und stimmte die Besucher auf dem Marktplatz auf die kommenden Bands ein.

Zum Abschluss singen alle „völlig losgelöst“

„Soul Driver“ ist zwar eine junge Band, doch alle drei Musiker sind alte Hasen in der Balinger Musikszene und waren teilweise schon mit anderen Bands bei „BL best of“ mit dabei. Die Band beschreibt ihren Stil als Neo Soul-Pop – tanzbar, mit Reggae-Elementen und einem Gefühl des Londons der 1970er-Jahre.

Zum Finale kamen alle Bands nochmals auf der Bühne zusammen und performten gemeinsam „Major Tom (völlig losgelöst)“: Die Menge tobte, denn der Neue-Deutsche-Welle-Song von Peter Schilling erlebte zur Fußball-EM einen zweiten Frühling. Mit „Freed from Desire“ von Gala setzten die Balinger Bands noch einen obendrauf und das Publikum tobte im nächtlichen Himmel von Balingen.