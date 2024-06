Drogenkriminalität: BKA: 2023 Rekordmenge an Kokain beschlagnahmt

BKA: 2023 Rekordmenge an Kokain beschlagnahmt

1 Kokain liegt vor dem Transport zu einer Müllverbrennungsanlage in einer Kiste. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 43 Tonnen Kokain sichergestellt (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa

Bundesinnenministerin Faeser spricht von einer «Kokainschwemme». Das Bundeskriminalamt verzeichnet für 2023 bei der Drogenkriminalität und ihren Folgen in vielen Bereichen einen Anstieg.









Wiesbaden - Dutzende Tonnen sichergestellter Drogen, mehr Rauschgifttote und mehr Straftaten: Fahnder haben im vergangenen Jahr in Deutschland mehr als 346.000 Rauschgiftdelikte erfasst. Die Zahl der Straftaten stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent, wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Eine Steigerung habe es sowohl beim Konsum als auch beim Handel gegeben.