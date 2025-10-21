Bitzer Waldhaushaltsplan: Gesunder Wald sorgt für ein gesundes Ergebnis

Der Bitzer Wald sorgt jährlich für Gewinn in der Gemeindekasse. 2024 ergab sich ein Nettoüberschuss von knapp 156 600Euro.
Revierförster Wolfgang Bitzer hatte allen Grund, mit dem ordentlichen Ergebnis zufrieden zu sein – und die Gemeinde auch. Geplant war ein Holzeinschlag von 4600 Festmetern, 4654 Festmeter wurden tatsächlich eingeschlagen. Nur 3,5 Prozent davon gehen auf die Kappe der „zufälligen Nutzung“ (Sturm, Insektenbefall, Schneebruch und Dürreschäden). Der Vorjahreswert lag bei neun Prozent. Dazu kam eine sehr gute Nachfrage und im Durchschnitt höhere Rundholzpreise.