Bitzer Schäferin im Einsatz: Wo Landschaftspflege durch den Magen geht

1 Eine kleine Herde mit Schafen und einer Ziege von Hobbyschäferin Friederike Wulf beweidet derzeit Kleinflächen in einem Trockental bei Bitz. Die Bitzerin schaut mehrmals am Tag nach ihren vierbeinigen Landschaftspflegern Foto: Karl-Otto Gauggel

Wenn Schäferin Friederike Wulf aus Bitz ruhig einschlafen will, dann muss sie vorher Schäfchen zählen, und zwar fast 70. Denn dann hat sie ihre vierbeinigen Rasenmäher beisammen, mit denen sie derzeit auf kleinen Flächen rund um Bitz und im Harthauser Tal unterwegs ist – im Nebenberuf.









Friederike Wulf aus Bitz ist derzeit mit nahezu 70 Schafen im Harthauser Tal südöstlich ihres Heimatortes unterwegs, wo sie mit ihren Tieren aktuell mehrere Kleinflächen beweidet, die der Gemeinde gehören. Ohne Pflege, so Hobbyschäferin Wulf, würden diese Gebiete binnen weniger Jahre komplett zuwachsen und verbuschen, was sich nachteilig auf Flora und Fauna in diesem besonders geschützten Trockental auswirken würde.