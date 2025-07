1 Wieder mit dabei ist der SC Freiburg. Foto: Andreas Wagner Am Wochenende wird beim Bitzer Cup des TuS Ergenzingen erst höherklassiger Amateur- und dann U19 Jugendfußball geboten.







Der Bitzer Cup des TuS Ergenzingen wird am Wochenende ausgetragen. Am Samstag wartet das Turnier der Herren. Hier ist bereits jetzt klar, dass es einen neuen Sieger geben wird. Die Junioren spielen am Sonntag, wenn der VfB Stuttgart den Titel verteidigen will.