Bitzer-Cup mit Hochseil-Knaller: Auch Giovanni Zarrella schaut in Ergenzingen vorbei

1 Ein Herz und eine Seele in Ergenzingen: Turnierchef Heiko Kieferle und Showstar Giovanni Zarrella Foto: Klaus Ranft Der Bitzer-Cup in Ergenzingen bot auch ein atemberaubendes Rahmenprogramm: Akrobatik der Extraklasse auf bis zu 62 Metern Höhe zog das Publikum in ihren Bann.







Link kopiert



Ganz im Zeichen des „Bitzer-Cups“ stand das Wochenende in Ergenzingen, wo König Fußball mit zwei Turnieren auf dem grünen Rasen regierte, während in den höheren Regionen eindeutig die die Hochseilartisten der Geschwister Weisheit aus dem thüringischen Gotha das Sagen hatten. Was dieses Weltklasseensemble an beiden Tagen an Show und Artistik bot, war allererste Sahne.