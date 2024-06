Bitzer Cup in Ergenzingen: Profinachwuchs des FC Bayern bestreitet ein Spiel

1 Ein volles Stadion beim Bitzer Cup wünscht man sich auch in diesem Jahr. (Archivfoto) Foto: Ranft

Der Bitzer Cup des TuS Ergenzingen am 13. und 14. Juli bringt junge Profifußballer in die Gäumetropole und hat auch abseits des Spielfelds viel zu bieten.









Man kann es nun drehen wie man will, Tatsache ist: Das traditionelle Fußball-Turnier des Turn- und Sportvereins (TuS) Ergenzingen, verbunden mit dem „Volksfest im Gäu“ gehört endgültig der Vergangenheit an. Was bleiben wird ist die Erinnerung an Festtage, an denen die Jugend aus vielen Ländern dieser Welt beim Fußball zunächst auf dem Hartplatz, ab 1982 dann im Stadion ihre Kräfte maß.