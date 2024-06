Bitzer Cup Ergenzingen: Wie der TuS Ergenzingen Nico Willigs Weg als Trainer beeinflusste

1 Nico Willig kommt als Trainer zum dritten Mal mit dem VfB Stuttgart zum Turnier nach Ergenzingen – hier vergangenes Jahr an der Seitenlinie beim Bitzer Cup. Foto: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Nico Willig hat drei prägende Jahre als Spieler an der Breitwiese verbracht. Der U19 Trainer des VfB Stuttgart kommt Mitte Juli zum dritten Mal als Coach zum Bitzer Cup. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er, wieso der Turniersieg nicht so wichtig ist.









Der Bitzer Cup des TuS Ergenzingen geht am 13. und 14. Juli in die neue Runde. Am zweiten Tag treffen vier U19 Teams aus der Bundesliga aufeinander. Eines davon ist der VfB Stuttgart mit Trainer Nico Willig, der aus Balingen kommt und selbst in Ergenzingen aktiv war. Wir haben mit ihm über seine Verbindung zum Turnier und seinen Weg als Trainer gesprochen.