Bitz Zwei Herzen schlagen in seiner Brust

Bitz. "Bei mir schlagen definitiv zwei Herzen in der Brust", sagt Sin-Moo Choi. Der 46-jährige Bitzer Gemeinderat und Steuerberater ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, ist deutscher Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten, hat zwei Jahre in der Bundeswehr gedient und ist heute noch aktiver Reservist. Seine Wurzeln liegen aber in Südkorea. Von dort sind seine Eltern in den 1960er-Jahren nach Deutschland ausgewandert und haben in der neuen Heimat eine Existenz aufgebaut.

"Alle Kumpel sagen zu mir, ich bin ein rechter Schwob’, vom Schaffen her, von meiner Einstellung, ich mache selbst Brennholz, und die Kehrwoche ist für mich selbstverständlich", sagt Choi. Doch seine südkoreanische Herkunft kann er nicht verleugnen, vor allem aufgrund seiner Erziehung: "Ich habe eine buddhistische Erziehung genossen, da ist alles ein bisschen anders von der Grundeinstellung her als beim Menschen, der rein deutsch erzogen worden ist." Der 46-Jährige nimmt deshalb die Welt anders wahr.

Sin-Moo Choi ist "voll inte­griert" und wirkt als Gemeinderat am kommunalen Geschehen in Bitz mit: "Aber allein durch mein Aussehen werde ich als Asiate identifiziert." Zusammen mit seiner deutschen Freundin wird er sich die Zeit nehmen und am Nachmittag das Spiel anschauen. "Wir werden gemeinsam auf dem Sofa sitzen, Radler trinken und sehr emotional dabei sein", denn das kann Choi auch, so dass seine beiden Kinder im Alter von 13 und 17 Jahren immer wieder erstaunt sind, wie der Vater vor dem Fernsehen "ausflippt". Beim Spiel der Deutschen gegen Schweden hätte er fast Herztabletten gebraucht.