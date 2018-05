Bitz Zum Zehnjährigen nach Tirol

Zunächst stand jedoch eine kleine Wanderung an. Mit der Fleckalmbahn bezwangen die Bitzer die meisten Höhenmeter zum Hahnenkamm und besichtigten das Starthaus zur weltbekannten Ski-Abfahrtsstrecke "Streif". Am Abend fand dann der Eröffnungsumzug statt. Die Kitzenberger gesellten sich zur befreundeten Winzerkapelle aus Unterjesingen. Die gleiche Idee hatten auch die Musikkameraden aus Gutenstein/Donau, und so haben alle drei Kapellen ein buntes Bild abgegeben – aber mit rund 80 Musikern auch einen guten Klang.

Am Samstag stand dann der Auftritt der Bitzer Musiker auf dem Programm. Die einzelnenen Musikgruppen spielten am Dorfplatz abwechselnd auf zwei Bühnen. Die Darbietungen reichten von Alphornbläsern aus Köln über eine Schalmeiengruppe aus Wetterzeube in Sachsen-Anhalt bis zu kleinen Besetzungen ähnlich den Kitzesbergern aus der Steiermark, den "Blechbanditen". Die Bitzer wollten einen guten Eindruck hinterlassen und haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Die Zuschauer geizten nicht mit Beifall und belohnten sie mit reichlich Applaus. Es boten sich viele Gelegenheiten, mit Musikkameraden Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen, gemeinsam zu spielen und die Blasmusik in all ihren Facetten zu genießen.

Am Sonntag früh marschierten nochmals alle Musikanten zum Dorfplatz. Dort wurden zwei Märsche gemeinsam gespielt. Anschließend wurden die einzelnen Gruppen mit viel Beifall und Geschenken verabschiedet. So werden die Teilnehmer diesen Ausflug anlässlich des zehnjährigen Bestehens der "Original Kitzesberger" in guter Erinnerung behalten und noch lange an die schönen Tage in Tirol denken.