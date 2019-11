Bitz/Winterlingen Nächtliche Schüsse schrecken Menschen auf

Im Rahmen unserer Recherche fanden sich auch Menschen aus Winterlingen und Straßberg, die den Lärm wahrgenommen haben. Die Vermutung der meisten, dass der Truppenübungsplatz Heuberg der Ursprung der ungewöhnlichen Geräusche sein könnte, stimmt jedoch nicht: Bei der Bundeswehr konnten sie ebenfalls nur mit den Schultern zucken.

Bei den Gemeindeverwaltungen waren keine Feuerwerke oder dergleichen angemeldet, die Schützenhäuser hatten kein Training und für Silvester ist es noch zu früh. In diesem Punkt waren sich die drei Gemeinden einig.

Eine Audiodatei, die schwarzwaelder-bote.de erhielt, sollte ein wenig Aufschluss bringen. Polizeisprecher Thomas Kalmbach hörte sich die Geräusche an, konnte dann aber auch keine Aussage treffen. Es höre sich - aufgrund der Tiefe der Töne - eher nach einem großen Panzerflak an als nach einem Gewehr. Da die Bundeswehr aber von nichts weiß, ist auch er ratlos. Eine Analyse der Windrichtung am Abend, und der umliegenden Firmen, wie Schotter Teufel in Straßberg, sollte auch vergebens bleiben.

Woher die Geräusche kamen - das wird also bis auf Weiteres ein Mysterium bleiben.