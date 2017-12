Bitz Weihnachtskarten und Einhornlikör

Bitz. Rund 20 Stände mit Schmuck, Mützen, Schals – und in diesem Jahr auch mit Einhörnern –­ haben beim Hobbykünstlermarkt am Wochenende die Bitzer Festhalle geschmückt. Das besondere daran: Alles, ob Weihnachtskrippe, Ohrring, Schmuckanhänger oder Postkarte, war handgemacht und stammte von Hobbykünstlern aus der Region.

Am Tisch der Familien Schiefer und Graf aus Bitz fand sich in diesem Jahr allerlei zum Einhorn-Hype. Essbare "Einhornkacke", "Pupskekse" oder Einhornlikör mit den zugehörigen Backmischungen lockten Jung und Alt an den Drei-Generationen-Stand.

Auch bei Brigitte Stoll-Bihlmaier gab es gehäkelte Einhörner und Eierwärmer im Einhorndesign. Zu entdecken gab es hier aber noch viel mehr: Schals, Stulpen und sogar eine gehäkelte Weihnachtskrippe mit Beleuchtung. Diese konnte man einklappen und so praktisch mitnehmen.