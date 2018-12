Bitz Weihnachtsgeschenk aus Stuttgart

Bitz. "Wir bauen Baden-Württemberg zu einem führenden Standort für Künstliche Intelligenz aus – dazu brauchen wir eine schnelle und flächendeckende digitale Infrastruktur. Nur so kann es gelingen, in zehn oder 20 Jahren den wirtschaftlichen Wohlstand und die Arbeitsplätze im Südwesten zu halten", sagte der Staatssekretär im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, Wilfried Klenk, bei der Übergabe von Breitbandförderbescheiden am Freitag, 7. Dezember, in Stuttgart. Übergeben wurden 83 Förderbescheide in Höhe von insgesamt 17,2 Millionen Euro.

Auch die Gemeinde Bitz wurde dabei berücksichtigt. Sie erhält 99 996 Euro vom Ministerium. Mit dem Geld sollen der Aufbau eines Backbone-Netzes und eines Höchstgeschwindigkeits-Netzes im Bereich des Gewerbegebiets Trieb/Mollensack finanziert werden. "Das Industriegebiet hat Priorität", stellt Monika Merly vom Bitzer Ortsbauamt fest.

"Wenn man Zuschüsse kriegt, ist das immer eine gute Nachricht", freut sich der Bitzer Kämmerer Rolf-Dieter Koch über das vorgezogene Weihnachtsgeschenk. 270 000 Euro hat die Gemeinde für den digitalen Ausbau eingeplant, 150 000 Euro sollen dabei durch Zuschüsse finanziert werden, so dass Bitz eine Eigenanteil von 120 000 Euro bleiben. Das ist im Haushalt auch so eingeplant.