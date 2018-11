Bitz. An der Kreuzung Zur Eisengrube/Beethovenstraße sind am Montagmorgen ein Mercedes und ein Audi zusammengestoßen. Gegen 8.15 Uhr fuhr ein Mercedesfahrer auf der Beethovenstraße ortseinwärts. An der Kreuzung mit der Straße "Zur Eisengrube" stieß er mit einem von rechts kommenden Audi zusammen, nachdem er die Vorfahrt nicht beachtet hatte. Es entstand Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.