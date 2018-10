Bitz Sportler gehen fast durch die Decke

Bitz. Mehr als 500 Gäste erlebten in der Sporthalle ein perfekt organisiertes Programm voller Leidenschaft. Spitzenturner aus der Region zwischen Albstadt und Dotternhausen, der Freestyle Club Zollernalb und sogar Sportler aus der Ortenau und Seitingen-Oberflacht zündeten ein Feuerwerk aus Turnen, Tanz, Akrobatik und Power.

Der gastgebende Verein eröffnete den Abend mit der "Stadt der Träume", ehe Turngaupräsident Jürgen Koch die zahlreichen Ehrenäste begrüßte und sich beim TV Bitz für die Ausrichtung der Turngaugala bedankte und zum Jubiläum gratulierte. Moderiert wurde die Gala von Dorothee Hummel-Wagner, die mit Charme und vielen Informationen durch das dreistündige Programm führte.

Bei dem "Rendezvous der Besten" durfte natürlich der TV Truchtelfingen nicht fehlen. Er gestaltete vier Programmpunkte mit einem bunten Mix aus Gymnastik, Akrobatik, Tanz und Turnen. Mit ihrer fröhlichen Froschchoreografie steckte die Gruppe Oruga die Gäste in der Halle an, die Gruppe Saltatrix ließ in einer anspruchsvollen Bewegungsstudie die Puppen tanzen, und die "Umbra Show" setzte den glanzvollen Schlusspunkt der Turngaugala. Mit zwei Tanzvorführungen eroberten sich die Mädchen und Frauen des TSV Meßstetten die Herzen der Zuschauer. Turner des SV Dotternhausen zeigten unter dem Motto "SVD-Turner 1918" ihre Jubiläumsshow, die im Mai bei der 100-Jahre-Feier des Vereins zu sehen war, und ließen die Zombies erwachen. Die TG Schömberg und verschiedene Ligaturner aus dem Zollerngau bewiesen ihr Können am Balken, Barren, dem Turnpilz sowie auf der Matte.