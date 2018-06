Bitz Schule und Kita stellen sich vor

Bitz. Noch nicht lange her ist der Umbau der Bitzer Lichtensteinschule zum Bildungszentrum mit Kita. Am 15. Juni stehen dort die Türen offen. Zu einem Tag der offenen Tür laden die Lichtensteinschule und die Kita Lichtenstein – vereint im Bildungszentrum Lichtensteinschule – am Freitag, 15. Juni, ab 14.30 Uhr ein. Offizieller Beginn ist in der Festhalle. Ab 15 Uhr öffnet sich im Grünen Zimmer das Geschichtensäckle und die Kinder dürfen Lesezeichen basteln.