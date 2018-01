Bitz Schlagkräftiges Team unverzichtbar für die Gemeinde

Wie aus dem Bericht des Kommandanten Holger Sielski über das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 zu erfahren war, verzeichnet die Mannschaft gegenüber dem Vorjahr zwar einen Rückgang um zwei Personen, verfügt aber dennoch über 30 aktive Mitglieder, darunter fünf Frauen. Während die Jugendfeuerwehr derzeit neun Mitglieder zählt, verfügt die Altersabteilung über elf Mann. Weiterhin besteht eine Absturzsicherungstruppe aus sieben Mann. Schließlich gliedert sich die Führungsriege der Wehr in vier Gruppenführer und sechs Zugführer. Mit dieser Stärke demonstriere die Bitzer Wehr Hilfsbereitschaft, Geschlossenheit und Kameradschaft, so Sielski.

Im vergangenen Jahr hatte die Bitzer Wehr insgesamt 19 Einsätze und 22 Dienste. Bewältigt wurden ein Einsatz im Haus Bocksberg, ein Kleinbrand sowie ein Brand bei dem Unternehmen Thermo-Schick. Die Wehr leistete ferner technische Hilfe in drei Fällen, bei denen eine Person gerettet wurde, in den anderen beiden Fällen jedoch jede Hilfe zu spät kam. Zu den weiteren Einsätzen gehörten unter anderem die Beseitigung von Ölspuren, das Auspumpen eines mit Wasser vollgelaufenen Kellers sowie Hilfe bei einem Wettersturm, wobei ein umgestürzter Baum die Landstraße 449 blockierte. Die Notwendigkeiten umfassten auch Aktivitäten wie Sicherheitswachen bei Veranstaltungen im Ort oder die jährliche Fahnenabordnung am Volkstrauertag.

Neben einer guten Ausrüstung, die zuletzt durch die Anschaffung einer neuen Wärmebildkamera ergänzt wurde, verfügt die Einsatzabteilung aufgrund des Besuchs von sieben Fortbildungslehrgängen über einen überaus hohen Ausbildungstand.