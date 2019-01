Bitz Schiele ist enttäucht

"Dass die Winterlinger die Befindlichkeiten ihrer Nachbargemeinde Bitz, die seit zwei Jahren bekannt sind, so wenig berücksichtigen", hat Schiele mehr als überrascht. Am Dienstag, 5. Februar, tagt der Bitzer Gemeinderat ab 19 Uhr in dieser Sache im Rathaus.

Dann entscheiden die Räte über ihre eigene Stellungnahme der Gemeinde Bitz zum geplanten Windpark. Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen außerdem Anfragen der Einwohner, Themen der Jagdgenossenschaft Bitz, Bekanntgaben, auch nichtöffentlich gefasster Beschlüsse, und Anfragen.

Wie sieht Schiele die Chancen, den Windpark nun noch zu verhindern? "Die Möglichkeiten sind relativ gering", sagt er, zumal die Gemeinde nicht im Interesse ihrer Bürger klagen dürfe, etwa wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen.