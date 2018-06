Bitz Regenflut bremst Enthusiasmus nicht

Als der Himmel aber um 12.45 Uhr seine Schleusen öffnete und es wie aus Eimern schüttete, hatten die meisten der Kinder bereits alle Stationen durchlaufen und durften ihr T-Shirt und eine Urkunde zur Belohnung in Empfang nehmen.

Die Musikkapelle Bitz flüchtete mit ihren Instrumenten unter das Dach des Turnerheims. Dann aber die große Frage: Kann der geplante Biathlon um 14 Uhr starten? Einige gaben es auf und gingen nach Hause, aber die meisten harrten aus und gaben unbeeindruckt von den Regenmassen die Hoffnung nicht auf. Der Grillrost lief auf Hochtouren, und im Turnerheim wartete ein riesiges Kuchenbuffet auf die immer noch gut gelaunten Gäste. Susanne Röhm von der BeKi – das Kürzel steht für "Bewusste Kinderernährung" – war von interessierten Kindern dicht umlagert.

Und tatsächlich: Langsam verzogen sich die Regenwolken und die Gaudi ging mit etwas Verspätung in die zweite Runde. Als endlich der Startschuss zum ersten Bitzer Biathlon fiel, wurde es laut auf dem Sportgelände. Aufblasbare Klopfschläuche weckten auch die letzten Schlafmützen auf, und die Kinder ließen ihren Gefühlen übermütig freien Lauf und klatschten, was das Zeug hielt, um die Teilnehmer am Lauf und beim Hütchenwerfen anzufeuern. Bis zur Siegerehrung gab es ein buntes Gewimmel auf den Sportplatz.

Die Siegermannschaften erhielten dann glänzende Pokale. Ganz vorn lag die Kindertagesstätte Lichtenstein mit zwei Mannschaften. Jeweils einen Pokal nahmen die Bambini und die F-Jugend der Sportfreunde in Empfang, und auch die Zöglinge der Musikkapelle Bitz gingen nicht leer aus.