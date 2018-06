Bitz Profis appellieren bei Diskussion an Gewissen

Grischa Ludwig kennt diese Problematik, betont aber, dass er sich "das Recht herausnehme, auch Forderungen der Kunden abzulehnen". "Außerdem", fügte Ludwig hinzu, müsse man "ein Gefühl dafür entwickeln, was für jedes einzelne Pferd das Richtige" sei. Das Gespür für die Ausbildung der Vierbeiner hätten aber nicht alle, "und eine einheitliche Ausbildung für Trainer gibt es eben nicht".

Damit sprach Ludwig ein weiteres Problem an: Aus dem Publikum kam der Einwurf, dass das große Problem die Abreiteplätze seien, auf denen sich die Reiter bei einem Turnier auf ihren Auftritt vorbereiteten. "Da spielen sich Dramen ab, die nach Außen kein gutes Bild abgeben", so der Zuschauer in der Diskussion. Grischa Ludwig plädierte daraufhin für "eine harte, aber faire Aufsicht auf den Plätzen".

Und Ute Holm sieht auch die Reiter in der Pflicht: "Wenn man sieht, dass jemand zu hart mit seinem Pferd umgeht, dann muss man da hingehen und etwas sagen, egal ob man sich damit beliebt macht oder nicht."