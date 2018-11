Bitz Passau ist nicht das texanische El Paso

Während Nicki weinend und verzweifelt bei Tisch sitzt, versuchen die Freundinnen Uli (Tina Stockinger) und Moni (Nina Ivcovic) in Erfahrung zu bringen, wer Nickis Vater ist und wo er lebt. Dabei finden sie heraus, dass John (Alex Gauggel) nicht in Passau, sondern in El Paso/Texas zu Hause ist – Nicki war also im Irrtum, als sie dachte, er komme von "Irgendwo im Nirgendwo".

In die zwischenzeitlich neu eingerichtete Wohnung kommt Friedolin (Michael Gärtner), verkleidet als rothaarige Friedlinde, und nutzt in turbulenten Szenen seine Weiblichkeit bei John, dem "flotten Feger", auf dem Sofa aus. Als Mutter Mirta im Taucheranzug erscheint, stellt sich John als Nickis Vater vor und Friedlinde gibt an, eine reiche Erbtante zu sein.

Erst im dritten Akt werden all diese Missverständnisse aufgeklärt: Mirta muss schließlich zugeben, dass sie nicht die gutbetuchte Dame von Zelleur, sondern eine einfache Frau Vonzeller ist – das hatte sie nur behauptet, damit ihr Sohn Alex in eine reiche Familie einheiraten konnte, und im "Happy End" kann das junge Paar Nicki und Alex doch noch einer glücklichen Zukunft entgegensehen.

Viel zu lachen hatte das Publikum durchweg – vor allem, als Bruno Strehlau als Julius seine flotten Sprüche loslässt.

Maßgeblich zum Gelingen beigetragen haben die guten Geister hinter der Bühne: Als Techniker wirkten Klaus Borsos und Jan Matthes mit, Souffleuse war Andrea Rominger, während Birgit Koch für die Maske zuständig war. Eine weitere Aufführung beginnt am Samstagabend, 10. November, um 20 Uhr in der Festhalle Bitz.