Bitz/Neuweiler Unfall: VW-Transporter stürzt drei Meter tief in Graben

Der Transporter eines Wasserversorgers streifte einen in Richtung Bitz fahrenden Hyundai. Der Transporter-Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen krachte in den rund drei Metertiefen Straßengraben und blieb auf der Seite liegen. Der Hyundai, in dem sich zwei Erwachsene und zwei Kinder befanden knallte in die Leitplanke.

Zunächst schien niemand schwer verletzt. Während die Polizei den Unfallfahrer vernahm, kam es jedoch zu einem medizinischen Notfall. Der bereits abbestellte Rettungswagen samt Notarzt wurde zurückgerufen.

Rettungshubschrauber ist belegt