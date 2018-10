Bitz Musik und Meditation

Die Kirchenchöre Bitz und Truchtelfingen gestalten zusammen mit dem Flötenensemble des Gymnasiums Ebingen ein abwechslungsreiches Programm mit Chor- und Instrumentalmusik aus verschiedenen Stilepochen. Es enthält zeitgenössisches geistliches Liedgut wie die Chorstücke "Herr, ich komme zu dir" von Albert Frey oder "Alle Tage, alle Nächte" von Manfred Siebald, klassische Werken wie die Motette "Alles was Odem hat" von Friedrich Silcher oder die "Trumpet Tune" von Jeremiah Clarke, weitere Chorwerke aus dem 19. Jahrhundert und barocke Flötenmusik der Komponisten Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Benedict Anton Auffschnaidter, gespielt von Myriam Schuhmacher, Sarah Schumacher, Stefanie Doldinger und Christoph John. Oliver Geiger, in dessen Händen die Gesamtleitung liegt, spielt auf der Orgel die "Dorische Toccata" von Johann Sebastian Bach sowie eine seiner Eigenkompositionen, "Cantabile in Es-Dur".

Zwischen den einzelnen Musikbeiträgen sind kurze Textmeditationen und Gebete zu hören. Der Eintritt ist frei; um Spenden wird gebeten. Das Konzert wird am Sonntag, 11. November, in der Galluskirche in Truchtelfingen wiederholt. Beginn ist wieder um. 18 Uhr